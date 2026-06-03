(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: você contará hoje com boa influência de pessoa próxima em posição que o fará mais sensível e disposto para mudança de comportamento. Interesses: acerto no trato profissional com atitudes que se refletirão em suas finanças. Vida íntima e sentimentos: mostre sentimentos. Harmonia.

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