(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: pessoas próximas poderão ajudá-lo no encaminhamento de seus problemas rotineiros. Interesses: momento que trará estabilidade com as finanças e a possibilidade de nova fonte de renda. Mas, evite compromissos de muito valor. Vida íntima e sentimentos: quadro de muita satisfação.

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