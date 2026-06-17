(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: quadro que lhe trará equilíbrio na relação com amigos em dia de boa condução de assunto social e atividades de benemerência. Interesses: momento de fragilidade na lida com quantias vultosas e compromissos longos. Trabalho protegido Vida íntima e sentimentos: forte sensibilidade.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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Previsão para signo de Virgem em 2008

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amizades | benemerência | Finanças | Horóscopo | previsão do dia | sensibilidade | Signo | Trabalho | vida social | Virgem


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