(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: quadro que lhe trará equilíbrio na relação com amigos em dia de boa condução de assunto social e atividades de benemerência. Interesses: momento de fragilidade na lida com quantias vultosas e compromissos longos. Trabalho protegido Vida íntima e sentimentos: forte sensibilidade.

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