(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: seja mais cuidadoso ao pedir favores e atenção a pessoas próximas evitando que não interfiram negativamente na rotina. Interesses: dia de resultado positivo e duradouro. Boa posição trará dinamismo para o seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: dê atenção às demandas de íntimos.

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