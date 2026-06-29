(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: a Lua em signo do mesmo elemento afetará seus comportamento e humor em um dia influência de pessoa próxima. Interesses: quadro de vantagens no trabalho, com dinheiro e compromissos de maior significado. Vida íntima e sentimentos: aja de forma conciliadora nas carências íntimas.

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