(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: as indicações mais favoráveis hoje mostram posição equilibrada com o seu comportamento mais comedido e seguro. Interesses: os seus assuntos financeiros e busca por novos ganhos com tarefas de trabalho hoje estarão muito bem postos. Vida íntima e sentimentos: satisfação afetiva.

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