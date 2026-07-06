(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: as indicações mais favoráveis hoje mostram posição equilibrada com o seu comportamento mais comedido e seguro. Interesses: os seus assuntos financeiros e busca por novos ganhos com tarefas de trabalho hoje estarão muito bem postos. Vida íntima e sentimentos: satisfação afetiva.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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Amor | Finanças | Horóscopo | previsão do dia | satisfação afetiva | Signo | Trabalho | Virgem


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