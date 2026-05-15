O recapeamento de um trecho da Avenida Juscelino Kubitschek, entre os bairros Miguel Marinho e Barreira do Triunfo, em Juiz de Fora, entrou na fase final e deve ser concluído no início da próxima semana.

A obra é executada pela Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades e contempla quase três quilômetros de extensão da via, totalizando mais de 26 mil metros quadrados de novo pavimento.

Segundo a prefeitura, o trecho recebe diariamente grande fluxo de veículos, principalmente caminhões e transporte pesado. Por isso, está sendo utilizada uma massa asfáltica reforçada, considerada mais resistente e adequada para esse tipo de tráfego.

Após a conclusão do recapeamento, a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) deverá realizar a sinalização horizontal da avenida.

A intervenção faz parte de obras financiadas por recursos do programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).

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