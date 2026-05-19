Um homem de 47 anos foi vítima de um assalto na noite desta segunda-feira (18) no bairro Gagé, em Congonhas. Segundo a Polícia Militar, a vítima caminhava pela via pública quando foi abordada por um homem armado.

De acordo com o relato, o suspeito anunciou o assalto e roubou o celular e uma quantia em dinheiro do homem.

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Após o crime, o suspeito fugiu na garupa de uma motocicleta sem placa, conduzida por outro homem que aguardava nas proximidades. A dupla seguiu em direção desconhecida.

A Polícia Militar realiza buscas para tentar localizar os suspeitos.

Tags:
assalto | bairro Gagé | celular roubado | Congonhas | Crime | dinheiro roubado | moto | motocicleta sem placa | Polícia Militar

Internet - Sirene viatura da PM

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