Um homem de 47 anos foi vítima de um assalto na noite desta segunda-feira (18) no bairro Gagé, em Congonhas. Segundo a Polícia Militar, a vítima caminhava pela via pública quando foi abordada por um homem armado.
De acordo com o relato, o suspeito anunciou o assalto e roubou o celular e uma quantia em dinheiro do homem.
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Após o crime, o suspeito fugiu na garupa de uma motocicleta sem placa, conduzida por outro homem que aguardava nas proximidades. A dupla seguiu em direção desconhecida.
A Polícia Militar realiza buscas para tentar localizar os suspeitos.
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