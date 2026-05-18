Uma motocicleta com registro de roubo foi recuperada pela Polícia Militar na manhã de domingo(17), durante uma operação de apoio à Caminhada do Imigrante, na zona rural de Leopoldina. A ocorrência foi registrada no povoado Boa Sorte, no trajeto em direção ao distrito de Tebas.

De acordo com a PM, os militares localizaram uma Honda CG 150 Titan KS, de cor prata e placa GZL-1108, escondida em meio ao mato seco próximo a uma propriedade rural. Após consulta ao sistema, foi constatado que o veículo havia sido roubado durante um assalto à mão armada ocorrido em janeiro de 2025, na cidade de Palma.

Durante as diligências, os policiais fizeram contato com um homem de 49 anos, morador das proximidades, que afirmou ter comprado a motocicleta de outro suspeito, de 22 anos, pelo valor de R$ 1.500. Segundo o relato, o veículo seria utilizado para atividades de trabalho na área rural.

Ainda conforme a ocorrência, ao ser questionado sobre o fato de a motocicleta estar escondida sob o mato, o suspeito alegou que outras pessoas costumavam ocultar o veículo “por brincadeira”.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de receptação. Após passar por atendimento médico no hospital local, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. O segundo envolvido citado na ocorrência não foi encontrado durante os rastreamentos realizados pela PM.

A motocicleta recuperada foi removida e ficará à disposição da Justiça para posterior devolução ao proprietário.

Tags:

Caminhada do Imigrante | De | leopoldina | moto | Moto roubada | Motocicleta | Palma | PM | Polícia | Polícia Militar | Receptação | roubo | Tebas | Zona rural