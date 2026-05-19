A Polícia Civil de Minas Gerais investiga um caso de suspeita de maus-tratos contra um idoso de 88 anos no Bairro Quinta das Avenidas, em Juiz de Fora. A ocorrência foi registrada no último dia 15 de maio.

Segundo a corporação, uma mulher de 55 anos foi ouvida na Delegacia de Plantão e liberada após prestar depoimento.

O caso foi encaminhado para a 1ª Delegacia Regional da Polícia Civil e passou a ser investigado pelo Núcleo de Atendimento ao Idoso.

A vítima foi levada para o Hospital Militar, onde permanece internada.

De acordo com a Polícia Civil, novas oitivas serão realizadas, além de diligências no local onde o idoso vivia, para apuração completa das circunstâncias do caso.

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