A Polícia Civil de Minas Gerais investiga um caso de suspeita de maus-tratos contra um idoso de 88 anos no Bairro Quinta das Avenidas, em Juiz de Fora. A ocorrência foi registrada no último dia 15 de maio.
Segundo a corporação, uma mulher de 55 anos foi ouvida na Delegacia de Plantão e liberada após prestar depoimento.
O caso foi encaminhado para a 1ª Delegacia Regional da Polícia Civil e passou a ser investigado pelo Núcleo de Atendimento ao Idoso.
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A vítima foi levada para o Hospital Militar, onde permanece internada.
De acordo com a Polícia Civil, novas oitivas serão realizadas, além de diligências no local onde o idoso vivia, para apuração completa das circunstâncias do caso.
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