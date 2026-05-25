A Cesama realiza nesta terça-feira (26) duas intervenções no sistema de abastecimento de água de Juiz de Fora, que podem provocar interrupções temporárias no fornecimento em bairros das regiões Sudeste e Leste da cidade.

No bairro Terras Altas, a companhia fará uma manutenção emergencial no reservatório Terras Altas II, entre 7h e 17h. Para execução do serviço, será necessário esvaziar a unidade, o que pode comprometer o abastecimento na região. Segundo a Cesama, a previsão é de que o fornecimento seja retomado após o término da manutenção, com normalização gradativa até a manhã de quarta-feira (27).

Já no bairro Vitorino Braga, a intervenção ocorre entre 8h e 10h, na Rua Moacyr Amado dos Santos, esquina com a Rua Professor Lander. O serviço consiste em uma interligação de rede de água e pode impactar temporariamente o abastecimento em parte dos bairros Vitorino Braga e Santos Anjos.

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Neste caso, a expectativa é de que o fornecimento seja restabelecido ainda nesta terça-feira, com normalização gradual ao longo da noite.

A companhia informou ainda que imóveis com caixa d’água adequada, com capacidade mínima para abastecimento por 24 horas, tendem a não ser afetados pelas interrupções temporárias.

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Pixabay - Torneira

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