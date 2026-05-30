Juiz de Fora definiu um novo itinerário alternativo para ampliar o atendimento das linhas 606 e 626, que atendem o bairro Jardim Natal. A medida entra em vigor a partir desta segunda-feira, 1º, e busca restabelecer a circulação do transporte coletivo em trechos ainda impactados pelas fortes chuvas registradas em fevereiro deste ano.

A alteração permitirá que os ônibus atendam áreas que permaneciam com limitações operacionais devido às condições viárias provocadas pelos eventos climáticos extremos.

Confira o novo itinerário das linhas:

Sentido Centro – Bairro:

Itinerário habitual até a Rua Bráulio Lodron, seguindo pela Rua Victório Justo Turola, Rua Felipe José, Rua Antônio Carlos da Silva, Rua Antônio Bernardo, Rua Guidoval, Rua José Nunes Pereira e Rua Pedro Moreira Cavalcanti, onde ficará localizado o ponto final.

Sentido Bairro – Centro:

Saída da Rua Pedro Moreira Cavalcanti, passando pela Rua Antônio Carlos da Silva, Rua Antônio Bernardo, Rua Guidoval, Rua Geraldo Scaldine Machado e retomando, em seguida, o itinerário habitual das linhas.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) estão sendo realizadas vistorias em conjunto com a Defesa Civil para avaliar as condições de segurança e viabilidade operacional nas regiões ainda afetadas pelas chuvas.

Nesta sexta-feira, 29, também foi retomada a circulação de ônibus em outras vias da cidade após liberação técnica das áreas:

Rua Doutor Belizário de Castro, no bairro Grajaú:

Retorno da circulação da linha 426 – Grajaú;

Rua Pintor Américo Rodrigues, no bairro São Benedito:

Retorno das linhas 433 e 434 – Vila Alpina.

Segundo a SMU, os itinerários alternativos continuam sendo avaliados de forma permanente, com o objetivo de aproximar gradualmente os trajetos do funcionamento habitual das linhas, sempre considerando as condições de segurança e as demandas apresentadas pelas comunidades atendidas.

Tags:

Itinerário | Jardim Natal | juiz de fora | Linhas | Natal | Ônibus | Transporte Coletivo