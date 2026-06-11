Um soldado da ativa do Exército Brasileiro foi preso em flagrante pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (11), em Juiz de Fora, durante uma operação que investiga o armazenamento e o compartilhamento de arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil. Segundo a PF, o militar mantinha centenas de fotos e vídeos em plataformas digitais e também compartilhava esse tipo de conteúdo por meio de uma rede social.
A ação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça no âmbito de uma investigação relacionada aos crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
De acordo com as apurações, o investigado armazenava grande quantidade de arquivos com cenas de violência sexual contra crianças e adolescentes em sua conta do Google Photos. A investigação também identificou o compartilhamento de vídeos com esse conteúdo em uma rede social.
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Durante as buscas, os policiais federais apreenderam um smartphone, um computador e dispositivos de armazenamento de dados, que serão submetidos à perícia para aprofundamento das investigações.
Ainda conforme a Polícia Federal, diversos arquivos relacionados ao abuso sexual infantil foram encontrados durante a operação, o que levou à prisão em flagrante do suspeito. Ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Juiz de Fora, onde permanece à disposição da Justiça.
A investigação segue em andamento para apurar a extensão dos crimes e a eventual participação de outras pessoas.
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