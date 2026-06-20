Um médico de 41 anos morreu em um acidente na MG-353, em Rio Novo, na noite desta sexta-feira (19), enquanto seguia de Juiz de Fora para Guarani, onde assumiria um plantão hospitalar. O veículo que ele conduzia saiu da pista e colidiu contra duas árvores às margens da rodovia.
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 18h30, no km 29 da rodovia. Equipes de resgate e policiais de Rio Novo já estavam no local quando os militares chegaram.
A vítima recebeu os primeiros atendimentos de uma ambulância do município, mas não resistiu aos ferimentos. O óbito foi confirmado por um médico da cidade de Guarani.
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De acordo com informações preliminares, o Chevrolet Equinox Premier seguia no sentido decrescente da via quando o motorista perdeu o controle da direção em uma curva. O veículo atingiu inicialmente uma árvore com a lateral direita, rodou na pista e, em seguida, colidiu com outra árvore de grande porte pelo lado esquerdo.
A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos técnicos no local e, após a conclusão dos procedimentos, o automóvel foi liberado para os familiares da vítima.
Durante o atendimento da ocorrência, houve interdição parcial da pista, já que o veículo permaneceu sobre a faixa de rolamento. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, não foram constatadas infrações de trânsito.
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