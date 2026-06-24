Entre os dias 24 e 28 de junho de 2026, Juiz de Fora recebe a terceira edição da Semana do Orgulho LGBTQIAPN+, evento que reúne arte, debates, cinema, literatura, performances e ações de conscientização sob o tema "Orgulho na Rua, Consciência na Urna!".

A programação acontece em espaços culturais da cidade, como o Mercado Municipal e a Praça Prefeito Tarcísio Delgado, promovendo atividades gratuitas voltadas à valorização da diversidade, dos direitos humanos e da cidadania.

A abertura será marcada pela exposição "O Legado em Exposição – TITIago", que celebra os 15 anos de trajetória da artista drag por meio de figurinos icônicos e memórias de sua carreira. Ainda na quarta-feira, o psicólogo e escritor Bruno Narciso participa do relançamento de seu livro sobre acolhimento e inclusão da população LGBTQIAPN+ na prática clínica.

Na quinta-feira, o destaque é o espetáculo musical "Geni", interpretado por Maykon Ray, seguido da roda de conversa "Corpos, Vozes e Direitos", que abordará temas como cidadania, políticas públicas e combate ao preconceito.

A sexta-feira será dedicada ao audiovisual com a Mostra de Curtas LGBTQIAPN+, organizada por Rodrigo Medsan, reunindo produções que discutem identidade, afetividade e direitos humanos.

O encerramento da programação pública acontece no fim de semana, na Praça Prefeito Tarcísio Delgado, com apresentações artísticas, DJs, performances e a realização do concurso "New Face do Orgulho", que busca revelar novos talentos e ampliar a representatividade da comunidade LGBTQIAPN+.

A Semana do Orgulho também contará com eventos noturnos oficiais no Café Muzik, reunindo música, performances e celebração da diversidade.

Mais do que uma festa, a iniciativa consolida-se como um importante movimento cultural e social da cidade, fortalecendo a visibilidade LGBTQIAPN+, incentivando o diálogo e reafirmando a cultura como ferramenta de inclusão, respeito e transformação social.

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