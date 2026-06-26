Moradores de bairros das regiões Central e Sul de Juiz de Fora podem enfrentar interrupções temporárias no abastecimento de água nesta sexta-feira (26), entre 8h e 18h, devido a uma manutenção programada no sistema de distribuição.

Os bairros que podem ser afetados são: Boa Vista, Bom Pastor, Centro, Cidade Jardim, Cruzeiro do Sul, Graminha, Granjas Primavera, Granjas Santo Antônio, Ipiranga, Jardim América, Jardim Bela Aurora, Dom Caetano, Mansões do Bom Pastor, Mundo Novo, Nossa Senhora do Líbano, Parque Atlanta, Passos, Parque Guaruá, Poço Rico, Santa Cecília, Santa Luzia, São Mateus, Solidariedade, Teixeiras, Vila dos Pinheiros, Vila Furtado de Menezes, Vila Ideal, Vila Kennedy, Vila Olavo Costa, Vila Ozanam e Valparaíso.

A previsão é de que o abastecimento seja restabelecido após a conclusão dos trabalhos, com normalização gradual do sistema até a manhã de sábado (27).

Imóveis com caixa d'água dimensionada para suprir o consumo por pelo menos 24 horas, conforme a regulamentação vigente, não devem ser afetados pela interrupção temporária do fornecimento.

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