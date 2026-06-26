O Viaduto Roza Cabinda, na Rua Benjamin Constant, região central de Juiz de Fora, vai passar a ser fiscalizado com radar. A medida acontece depois que acidentes tiraram a vida de motociclistas. No local do novo radar, o limite é de 40 km/h, caindo para 30 km/h ao acessar o viaduto. O episódio mais recente foi registrado em maio deste ano, quando um motociclista morreu ao passar pelo local.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), a estrutura utiliza equipamentos remanejados de outros pontos onde houve melhora no comportamento dos motoristas. Além do viaduto, outros cinco pontos da cidade receberão fiscalização eletrônica por excesso de velocidade, avanço de semáforo ou parada sobre a faixa:

Av. Coronel Vidal (cruzamento com a Rua João Evangelista Delgado) – Mariano Procópio

Av. Barão do Rio Branco, 4.456 – Bom Pastor

Av. Eugênio do Nascimento, 228 – Aeroporto

Av. Orlando Riani, 147 – Filgueiras

Rua Américo Lobo (cruzamento com a Av. Barão do Rio Branco) – Centenário

Mais de 2,3 mil acidentes

A ação tenta frear os índices alarmantes da cidade, que somou mais de 2,3 mil acidentes de trânsito e quase 1,7 mil feridos levados ao HPS apenas nos quatro primeiros meses deste ano.

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