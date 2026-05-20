A Prefeitura de Juiz de Fora iniciou nesta terça-feira (19) a instalação de gradis no guarda-corpo do Viaduto Roza Cabinda, no Centro da cidade. As estruturas estão sendo colocadas em pontos considerados críticos para tentar reduzir o risco de quedas em acidentes.

Segundo o município, os trabalhos devem continuar nos próximos dias.

A intervenção ocorre após reuniões entre representantes dos entregadores por aplicativo e a administração municipal, motivadas por acidentes registrados no local, incluindo a morte de um motociclista no último fim de semana.

Além dos gradis, o trecho também deve receber melhorias na pavimentação e instalação de radar para controle de velocidade.

A prefeitura informou ainda que será criada uma mesa permanente de diálogo com representantes da categoria de entregadores para discutir questões relacionadas à segurança viária e condições de trabalho.

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