A Prefeitura de Juiz de Fora iniciou nesta terça-feira (19) a instalação de gradis no guarda-corpo do Viaduto Roza Cabinda, no Centro da cidade. As estruturas estão sendo colocadas em pontos considerados críticos para tentar reduzir o risco de quedas em acidentes.

Segundo o município, os trabalhos devem continuar nos próximos dias.

A intervenção ocorre após reuniões entre representantes dos entregadores por aplicativo e a administração municipal, motivadas por acidentes registrados no local, incluindo a morte de um motociclista no último fim de semana.

Leia mais

16/05/2026

Rua Luiz Rocha, no Bairro Eldorado, é parcialmente interditada após avanço de trincas em Juiz de Fora
14/05/2026

Operação apreende 346 produtos do comércio irregular no Centro de Juiz de Fora
13/05/2026

Vigilância Sanitária interdita lanchonete no Centro de Juiz de Fora por irregularidades sanitárias
10/02/2026

Mercado Riachuelo é interditado por obstruir calçada no Centro de Juiz de Fora
23/01/2026

Bar é interditado no Centro de Juiz de Fora após denúncias e irregularidades sanitárias

Além dos gradis, o trecho também deve receber melhorias na pavimentação e instalação de radar para controle de velocidade.

A prefeitura informou ainda que será criada uma mesa permanente de diálogo com representantes da categoria de entregadores para discutir questões relacionadas à segurança viária e condições de trabalho.

Tags:
Acidentes | Centro | entregadores por aplicativo | gradis | juiz de fora | Radar | segurança viária | Viaduto Roza Cabinda

PJF - Reprodução

Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se

COMENTÁRIOS: