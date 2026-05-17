Um motociclista de 26 anos morreu na tarde deste sábado (16) após cair do Viaduto Rosa Cabinda, no Centro de Juiz de Fora. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a vítima sofreu traumatismo craniano grave e múltiplos ferimentos.
As equipes de resgate foram acionadas por volta das 11h50. De acordo com o atendimento médico, o motociclista já estava em parada cardíaca quando foi socorrido.
Os profissionais realizaram manobras de ressuscitação cardiopulmonar por cerca de 50 minutos, mas o paciente não resistiu. O óbito foi confirmado às 12h55 dentro da ambulância.
O corpo foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) e posteriormente deverá ser levado ao Instituto Médico Legal (IML).
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As circunstâncias do acidente não foram esclarecidas.
O caso ocorre meses depois de outro acidente com motociclista no mesmo viaduto, tema que também já apareceu em ocorrências como motociclista cai de viaduto em Juiz de Fora e sofre múltiplas fraturas e motociclista sofre ferimentos em acidente na cidade.
Em outras situações recentes, o motociclista ficou ferido em acidente e também houve registros de motociclista e criança ficam feridos em acidente no Centro.
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