Representantes de motoentregadores e familiares de vítimas de acidentes no Viaduto Roza Cabinda se reuniram nesta segunda-feira (18) com a prefeita Margarida Salomão, em Juiz de Fora, para discutir melhorias na segurança do local. Durante o encontro, a Prefeitura anunciou medidas como instalação de gradis mais altos, melhorias na pavimentação e implantação de radar para reduzir casos de excesso de velocidade.

A reunião ocorreu dois dias após a morte de um motociclista de 26 anos, que caiu do viaduto no último sábado (16).

Segundo a administração municipal, as intervenções serão realizadas pelas secretarias de Obras e de Mobilidade Urbana.

Também foi anunciada a criação de uma mesa permanente de diálogo com os motoentregadores, por meio de decreto. A proposta prevê reuniões quinzenais para discussão de pautas ligadas à segurança viária e às condições de trabalho da categoria.

O tema da segurança no entorno do viaduto já vinha sendo debatido desde a inauguração do viaduto, e outros acidentes também marcaram o local, como o caso do motociclista que caiu da estrutura em 2024. Em outra ocorrência, o viaduto foi alvo de operação de segurança da PMMG. A área também passou por intervenções urbanísticas na Avenida Francisco Bernardino.

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