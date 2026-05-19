Microempreendedores individuais, autônomos e empresários de Juiz de Fora poderão participar, na próxima quarta-feira (20), do curso “Atendimento que Vende”, promovido pela Sala do Empreendedor no Mercado Municipal. A capacitação terá foco em estratégias de vendas, relacionamento com clientes e uso do WhatsApp Business.
O evento será realizado no espaço Mercado Cultural Arte de Inventar Coisas Especiais (MC AICE), localizado na Avenida Getúlio Vargas, no Centro da cidade.
A programação começa às 13h com credenciamento. Às 13h40, a palestrante Priscilla Sobrinho ministra a palestra “WhatsApp Business que vende: os erros que estão te fazendo perder clientes”. Em seguida, às 15h30, Diogo Fernandes apresenta o tema “Do Atendimento à Venda: Estratégias, Planejamento e Metas para Fazer Seu Negócio Crescer”.
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Os participantes receberão certificado.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela plataforma Sympla.
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