Microempreendedores individuais, autônomos e empresários de Juiz de Fora poderão participar, na próxima quarta-feira (20), do curso “Atendimento que Vende”, promovido pela Sala do Empreendedor no Mercado Municipal. A capacitação terá foco em estratégias de vendas, relacionamento com clientes e uso do WhatsApp Business.

O evento será realizado no espaço Mercado Cultural Arte de Inventar Coisas Especiais (MC AICE), localizado na Avenida Getúlio Vargas, no Centro da cidade.

A programação começa às 13h com credenciamento. Às 13h40, a palestrante Priscilla Sobrinho ministra a palestra “WhatsApp Business que vende: os erros que estão te fazendo perder clientes”. Em seguida, às 15h30, Diogo Fernandes apresenta o tema “Do Atendimento à Venda: Estratégias, Planejamento e Metas para Fazer Seu Negócio Crescer”.

Leia mais

25/04/2026

Curso gratuito em Juiz de Fora orienta empreendedores sobre como vender para o poder público
08/04/2026

Sala de vacinação amplia horário de atendimento em Juiz de Fora
13/03/2026

Empreendedores afetados pelas chuvas em Juiz de Fora terão live gratuita sobre acesso a crédito
04/03/2026

Vítimas das chuvas em Juiz de Fora terão atendimento psicológico gratuito
01/03/2026

Atendimento veterinário gratuito socorre pets atingidos pelas chuvas em Juiz de Fora

Os participantes receberão certificado.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela plataforma Sympla.

Tags:
atendimento ao cliente | Autônomos | Business | Curso Gratuito | Empresários | juiz de fora | MEI | Mercado Municipal | Sala do Empreendedor | Vendas | Whatsapp | WhatsApp Business

PJF - Reprodução

Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se

COMENTÁRIOS: