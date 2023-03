Ter?a-feira, 13 de novembro de 2007, atualizada ?s 15h20

Comprovantes de inscri??o para Concurso P?blico da Cesama podem ser retirados a partir desta ter?a-feira pela internet

*Da Reda??o



A partir desta ter?a-feira, dia 13 de novembro, os comprovantes de inscri??o para o concurso p?blico da Cesama j? podem ser retirados no site da companhia ( www.cesama.com.br/concurso ). Nos comprovantes est?o indicados os dados dos candidatos, bem como o local e hor?rio das provas, que ser?o realizadas no pr?ximo dia 18 de novembro.

No dia da realiza??o das provas ? necess?rio que o candidato apresente o documento de identidade juntamente com o comprovante de inscri??o. Para o preenchimento do cart?o de resposta das quest?es objetivas e para vers?o definitiva da prova discursiva, quando for o caso, somente ser? permitido o uso de caneta azul ou preta. Durante as provas, os candidatos n?o poder?o usar bon? ou chap?u, ?culos escuros, calculadora, rel?gio, walkman, beep, telefone celular, pager e similares.

O Concurso P?blico da Cesama - Edital 01/2007 est? oferecendo 37 vagas para 20 cargos de n?veis fundamental, m?dico, t?cnico e superior. Os sal?rios variam de R$ 467,29 a R$ 2.672,56.

Informa?es com base no release enviado pela Assessoria de Comunica??o da Prefeitura de Juiz de Fora