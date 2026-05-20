O Procon do Ministério Público de Minas Gerais (Procon-MPMG) aplicou multa de R$ 1.705.768,30 ao Banco Santander S.A. após identificar irregularidades no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da instituição financeira.
Segundo o órgão, a investigação teve início após consumidores relatarem dificuldades para acessar os canais de atendimento do banco. Durante fiscalização, foram constatadas falhas relacionadas à estrutura, acessibilidade, transparência e rastreabilidade do serviço prestado.
Entre as irregularidades apontadas pelo Procon-MPMG estão a ausência de opção para contato direto com atendente no primeiro menu eletrônico para reclamações e cancelamentos, falta de acesso ao atendimento humano em todas as subdivisões do sistema, exigência de fornecimento prévio de dados pessoais antes do atendimento, ausência de informação imediata sobre número de protocolo e dificuldade para acessar gravações das chamadas realizadas ao SAC.
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De acordo com o órgão, o funcionamento adequado dos canais de atendimento é essencial para garantir os direitos dos consumidores, principalmente em situações envolvendo reclamações, cancelamentos de serviços e acompanhamento de solicitações.
O Procon-MPMG também destacou que falhas no atendimento acabam contribuindo para o aumento de ações judiciais que poderiam ser resolvidas diretamente pela instituição financeira.
O banco ainda pode apresentar recurso administrativo contra a decisão.
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