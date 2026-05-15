O Procon de Juiz de Fora está com inscrições abertas para o projeto “Juristour”, iniciativa voltada à formação de estudantes sobre direitos do consumidor, educação financeira e atuação dos órgãos de defesa do consumidor em Juiz de Fora.
O projeto é promovido pela Escola de Direito do Consumidor e Educação Financeira do Procon/JF e tem como objetivo aproximar estudantes e instituições de ensino do funcionamento do órgão.
Durante as visitas guiadas, os participantes poderão conhecer setores do Procon, entender como funcionam os atendimentos aos consumidores, mediação de conflitos e procedimentos administrativos, além de participar de palestras sobre relações de consumo e cidadania.
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Segundo o órgão, as atividades serão realizadas em grupos de até 50 pessoas, nos períodos da manhã, tarde ou noite, com duração aproximada de duas horas. A previsão é de até três visitas guiadas por mês, uma em cada turno.
As instituições interessadas devem realizar inscrição prévia pelo telefone (32) 2104-8702. A seleção será feita por ordem de inscrição. Após a participação, os alunos também deverão preencher cadastro individual para emissão de certificados.
De acordo com o Procon/JF, a proposta busca ampliar o acesso à educação para o consumo e fortalecer o diálogo entre estudantes e órgãos de defesa do consumidor.
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