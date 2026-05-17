Oito tabletes de maconha e um cigarro da mesma substância foram apreendidos nesta sexta-feira (16) às margens de uma linha férrea em Santos Dumont. A apreensão ocorreu durante uma ação da Polícia Militar de Meio Ambiente após denúncia sobre tráfico de drogas na região.
Segundo a PM, um morador informou as características de um homem que estaria comercializando entorpecentes no local. Durante o patrulhamento, o suspeito fugiu ao perceber a aproximação dos militares e não foi encontrado.
Ainda de acordo com a corporação, um homem chegou a ser abordado nas proximidades, mas não houve confirmação de que ele seria o alvo denunciado.
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Durante as buscas, os policiais localizaram oito tabletes e um cigarro com características semelhantes à maconha às margens da linha férrea.
O material apreendido foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Santos Dumont.
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