O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) realizou o resgate de um gavião-carcará ferido no bairro Pontilhão, em Barbacena, após acionamento feito por moradores da região, nesse domingo (17).

Segundo os bombeiros, a ave silvestre foi encontrada caída no quintal de uma residência, sem conseguir voar. Ao chegarem ao local, os militares identificaram que o animal apresentava um ferimento em uma das asas, além de sangramento aparente.

A equipe utilizou técnicas específicas de contenção e manejo de fauna silvestre para realizar a captura de forma segura, evitando agravar os ferimentos e preservando a integridade do animal.

Após o resgate, o gavião-carcará foi encaminhado para uma clínica veterinária parceira, onde recebeu atendimento especializado e permaneceu sob os cuidados de profissionais veterinários.

O Corpo de Bombeiros reforçou que animais silvestres feridos ou em situação de risco não devem ser manipulados pela população, já que podem reagir de forma agressiva devido ao estresse ou aos ferimentos. Em casos semelhantes, a recomendação é acionar os bombeiros pelo telefone 193.

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