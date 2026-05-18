Um jovem de 23 anos ficou ferido após ser atacado com golpes de canivete durante uma briga na madrugada desse domingo (17), no povoado do Cajuru, Zona Rural de Resende Costa. O caso aconteceu após o encerramento da tradicional Festa do Carro de Boi.

Segundo a Polícia Militar, a confusão começou após um desentendimento entre dois homens motivado por divergências antigas. Durante a discussão, um homem de 43 anos teria atacado a vítima com um canivete. O jovem sofreu quatro lesões perfurocortantes superficiais no tórax, abdômen, braço esquerdo e virilha.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizou o atendimento da vítima, que permaneceu consciente durante toda a ocorrência.

Após o ataque, o suspeito fugiu e não havia sido localizado até a última atualização da ocorrência. A PM realizou buscas na região e também na residência do homem.

A vítima informou aos policiais que pretende representar criminalmente contra o suspeito do ataque. O caso será investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais.

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