Um homem armado invadiu um estabelecimento de som automotivo e roubou três multímetros profissionais na noite dessa quinta-feira (21), no Bairro Morro da Mina, em Conselheiro Lafaiete. Durante o assalto, o suspeito chegou a efetuar um disparo de arma de fogo antes de fugir em uma motocicleta preta.
Segundo a Polícia Militar, a vítima, um homem de 40 anos, relatou que foi abordada pelo suspeito, que exigiu especificamente a entrega de multímetros da marca Fluke.
Ainda conforme a ocorrência, o homem armado ameaçou a vítima durante a ação. Em um momento de distração do suspeito, o proprietário conseguiu fugir do local.
Leia mais
PM recupera motocicleta roubada escondida em área rural de Leopoldina
Polícia Militar apreende 86 barras de maconha e prende dois homens em Conselheiro Lafaiete
Polícia Militar faz operação para combater roubos com uso de motocicletas
Polícia Militar apreende armas irregulares em Conselheiro Lafaiete.
Foragidos da justiça são presos em Catas Altas da Noruega, Conselheiro Lafaiete e Congonhas
O suspeito roubou três equipamentos dos modelos 189, 179 e 377 antes de escapar em direção desconhecida.
A Polícia Militar realizou buscas na região, mas até o momento ninguém foi preso. As diligências continuam para tentar localizar o suspeito e recuperar os materiais roubados.
Tags:
Arma | Conselheiro Lafaiete | Fluke | Morro da Mina | motocicleta preta | multímetro | Polícia Militar | roubo armado | som automotivo