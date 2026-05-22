Um homem armado invadiu um estabelecimento de som automotivo e roubou três multímetros profissionais na noite dessa quinta-feira (21), no Bairro Morro da Mina, em Conselheiro Lafaiete. Durante o assalto, o suspeito chegou a efetuar um disparo de arma de fogo antes de fugir em uma motocicleta preta.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, um homem de 40 anos, relatou que foi abordada pelo suspeito, que exigiu especificamente a entrega de multímetros da marca Fluke.

Ainda conforme a ocorrência, o homem armado ameaçou a vítima durante a ação. Em um momento de distração do suspeito, o proprietário conseguiu fugir do local.

O suspeito roubou três equipamentos dos modelos 189, 179 e 377 antes de escapar em direção desconhecida.

A Polícia Militar realizou buscas na região, mas até o momento ninguém foi preso. As diligências continuam para tentar localizar o suspeito e recuperar os materiais roubados.

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