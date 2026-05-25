Um estabelecimento comercial foi alvo de roubo na noite desta sexta-feira (22), no Centro de São João del-Rei. Segundo a Polícia Militar, um homem de 35 anos ameaçou a funcionária do local com um objeto metálico pontiagudo e roubou dinheiro, alimentos e doces.

De acordo com a ocorrência, a vítima, de 49 anos, relatou que o suspeito levou cerca de R$300, além de potes de sorvete, diversos salgados e balas.

Após a fuga do suspeito, os policiais conseguiram localizar o dinheiro roubado, que foi devolvido integralmente à vítima.

Apesar das buscas realizadas pela Polícia Militar, o homem não foi encontrado até o encerramento da ocorrência.

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