Um homem de 30 anos foi morto a tiros no início da noite dessa terça-feira (26) no Bairro Nova Cidade, em Barbacena. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi alvejada por ocupantes de um carro branco, que fugiram após o crime em direção ao bairro Quintas da Mantiqueira.
No local, os militares encontraram uma moto caída no chão e a vítima em meio à vegetação de um terreno baldio às margens da via.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e constataram o óbito ainda no local. Conforme informações médicas, o homem apresentava cinco perfurações causadas por disparos de arma de fogo.
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A área foi isolada para os trabalhos da perícia técnica da Polícia Civil. Após os procedimentos, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).
A Polícia Militar realiza rastreamentos para tentar localizar os autores do homicídio.
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