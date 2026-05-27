Um homem de 30 anos foi morto a tiros no início da noite dessa terça-feira (26) no Bairro Nova Cidade, em Barbacena. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi alvejada por ocupantes de um carro branco, que fugiram após o crime em direção ao bairro Quintas da Mantiqueira.

No local, os militares encontraram uma moto caída no chão e a vítima em meio à vegetação de um terreno baldio às margens da via.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e constataram o óbito ainda no local. Conforme informações médicas, o homem apresentava cinco perfurações causadas por disparos de arma de fogo.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia técnica da Polícia Civil. Após os procedimentos, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Militar realiza rastreamentos para tentar localizar os autores do homicídio.

Tags:

Arma de fogo | Bairro Nova Cidade | barbacena | Homem | Homicídio | investigação | Morto | polícia civil | Polícia Militar | SAMU