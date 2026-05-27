Uma operação da Polícia Militar realizada na manhã desta quarta-feira (27) resultou na prisão de três pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas em Dores de Campos. A ação também desarticulou pontos usados para comercialização de entorpecentes no município.

Batizada de “Mjölnir – Fase 2”, a operação foi coordenada pelo 38º Batalhão da Polícia Militar e contou com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais, além de equipes do Tático Móvel, ROCCA e do serviço de inteligência da corporação.

Segundo a PM, a ofensiva foi resultado de trabalho de inteligência, monitoramento e planejamento estratégico. Durante a ação, os policiais cumpriram incursões simultâneas em três imóveis investigados por suspeita de ligação com o tráfico.

Ao todo, foram apreendidas porções de maconha, cocaína e crack, além de aparelhos celulares, uma balança de precisão, dinheiro em espécie, um drone e câmeras utilizadas para monitorar movimentações policiais na região.

Também foi apreendido um veículo utilizado por um dos suspeitos durante tentativa de fuga.

Os três presos e todo o material recolhido foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil, responsável pela investigação do caso.

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