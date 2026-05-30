Um motorista de 60 anos morreu na tarde desta sexta-feira (29) após perder o controle da carreta que conduzia e cair de uma ponte de aproximadamente 30 metros de altura na BR-040, em Santos Dumont, na Zona da Mata mineira.
O acidente ocorreu na chamada terceira ponte da rodovia, no sentido Belo Horizonte. Segundo as primeiras informações das equipes de resgate, a carreta saiu da pista e despencou da estrutura.
O condutor ficou preso às ferragens e foi retirado pelos socorristas. No entanto, ele já estava sem sinais vitais quando foi resgatado.
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As circunstâncias que levaram à perda de controle do veículo ainda serão apuradas. Equipes de resgate e segurança atuaram no local da ocorrência.
Mais informações sobre a dinâmica do acidente deverão ser divulgadas após a conclusão dos trabalhos das autoridades responsáveis.
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