Um homem de aproximadamente 45 anos morreu na noite do último sábado (16) após o tombamento de uma carreta carregada com ração na BR-040, em Juiz de Fora. O acidente aconteceu por volta das 21h40, na altura do km 767 da rodovia.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a carreta saiu da pista e tombou às margens da rodovia. O motorista ficou preso às ferragens e já estava sem sinais vitais quando as equipes chegaram ao local.
Os bombeiros realizaram o trabalho de desencarceramento utilizando equipamentos de corte e expansão. A operação contou com apoio de um guincho da concessionária EPR Via Mineira para estabilização da estrutura do veículo.
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Após a retirada da vítima, o corpo foi encaminhado para a funerária de plantão.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil de Minas Gerais também atuaram na ocorrência. As causas do acidente serão investigadas.
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