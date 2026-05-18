Um homem de aproximadamente 45 anos morreu na noite do último sábado (16) após o tombamento de uma carreta carregada com ração na BR-040, em Juiz de Fora. O acidente aconteceu por volta das 21h40, na altura do km 767 da rodovia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a carreta saiu da pista e tombou às margens da rodovia. O motorista ficou preso às ferragens e já estava sem sinais vitais quando as equipes chegaram ao local.

Os bombeiros realizaram o trabalho de desencarceramento utilizando equipamentos de corte e expansão. A operação contou com apoio de um guincho da concessionária EPR Via Mineira para estabilização da estrutura do veículo.

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Após a retirada da vítima, o corpo foi encaminhado para a funerária de plantão.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil de Minas Gerais também atuaram na ocorrência. As causas do acidente serão investigadas.

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Foto: PRF - Carro da PRF

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