Quatro adolescentes, com idades entre 16 e 17 anos, foram apreendidos na tarde desta terça-feira (2) durante uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas na localidade conhecida como Cachoeirinha, no Bairro Santa Rita, em Além Paraíba. Com o grupo, os militares apreenderam duas armas de fogo, drogas, dinheiro e celulares.

De acordo com a PM, a ação foi desencadeada após denúncias de intenso tráfico de entorpecentes na região. Durante o monitoramento do local, os policiais identificaram quatro suspeitos realizando movimentações típicas da comercialização de drogas.

No momento da abordagem, os adolescentes fugiram por uma área de mata e pelos fundos de residências próximas. Durante a perseguição, um dos suspeitos, de 17 anos, teria efetuado dois disparos de arma de fogo para tentar escapar. A ação foi respondida pelos militares e, após buscas na região, os quatro adolescentes foram localizados e apreendidos.

Segundo a polícia, dois dos menores estavam armados com revólveres calibre .38. Com o grupo foram apreendidos 79 pinos de cocaína, 67 buchas de maconha, R$210, dois revólveres calibre .38, munições e dois aparelhos celulares.

Os adolescentes foram encaminhados à delegacia, juntamente com todo o material apreendido. A ocorrência foi registrada por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo, participação em grupo criminoso armado e resistência.

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