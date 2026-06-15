Um homem de 25 anos, que possuía mandado de prisão em aberto, foi preso durante uma operação de combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas realizada no bairro Goiabal, em Além Paraíba, na última sexta-feira (12).
Segundo a Polícia Militar, ao perceber a aproximação das equipes, o suspeito fugiu por becos, residências e, em seguida, se escondeu em uma área de mata. Durante a fuga, ele dispensou uma pistola calibre 9 mm e entorpecentes.
As equipes realizaram o cerco da região com apoio de militares de cidades vizinhas e da ROCCA. Os cães farejadores Dark e Hannibal foram empregados nas buscas e localizaram o suspeito escondido na mata.
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Durante a operação, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm com numeração suprimida e 16 munições, além de 64 tabletes de maconha, 53 pinos de cocaína, um invólucro grande da mesma droga e 42 pedras de crack.
O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil junto com todo o material apreendido.
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