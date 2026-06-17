A Polícia Civil finalizou o inquérito da Operação Faetonte 2, que mirou uma rede criminosa em Viçosa, na Zona da Mata. Dozes pessoas foram indiciadas por organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.
Deflagrada em abril deste ano, a investigação conduzida pela Delegacia Especializada em Homicídios e Entorpecentes, desmantelou uma estrutura que controlava o tráfico nos bairros São Sebastião, Vale do Sol, Morro do Café e Fuad Chequer.
Estrutura empresarial e "laranjas"
As investigações apontaram que o grupo operava com uma clara divisão de tarefas, que ia desde o controle armado dos pontos de venda até uma complexa engenharia financeira clandestina. Para ocultar o faturamento do tráfico, a organização utilizava contas bancárias de terceiros, os "laranjas".
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A Polícia Civil conseguiu o bloqueio judicial dos fundos ligados aos suspeitos de movimentar esse caixa do crime. Durante a operação, foram apreendidos veículos, celulares, dinheiro e porções de droga.
Dinheiro do crime revertido para a segurança
O delegado responsável pelas apurações, Renato Zanco, pediu à Justiça a manutenção das prisões preventivas dos líderes do grupo para evitar que voltem a operar nas ruas. Ele também formalizou um pedido para que os valores e bens que forem confiscados pelo Estado sejam revertidos diretamente para as forças de segurança locais, no combate ao tráfico de drogas sintéticas e a crimes contra a vida na região. Com a conclusão do inquérito, o caso agora segue para o Ministério Público.
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