Um homem de 23 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas sintéticas durante a operação Classe A, realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais em Muriaé, nesse domingo (14). Com ele, os policiais apreenderam cerca de meio quilo de dry, substância derivada da cannabis e considerada de alto valor no mercado ilegal.

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que o suspeito transportava a droga do estado do Rio de Janeiro para Muriaé. A partir de monitoramento, as equipes conseguiram interceptá-lo na região central da cidade.

Durante a abordagem, o investigado tentou fugir se lançando nas águas do Rio Muriaé, mas foi alcançado e contido pelos policiais.

De acordo com o delegado Glaydson Ferreira, o dry é uma droga sintética de elevado valor comercial, geralmente associada a consumidores com maior poder aquisitivo devido ao alto custo no mercado clandestino.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

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