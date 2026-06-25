Uma ação de combate ao crime terminou na prisão de um homem e na apreensão de um adolescente na noite desta quarta-feira (24), no bairro Cruzeiro, em Miradouro. Eles são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na região.

De acordo com o boletim de ocorrências, denúncias anônimas informavam sobre a venda de drogas na Rua João Bernardino de Andrade. Ao se aproximarem do local indicado, os militares flagraram o adolescente conversando com outro suspeito. Assim que viu a viatura, o homem mais velho fugiu em direção a um beco. Com o adolescente a PM encontrou 22 pinos de cocaína, três pedras de crack e dinheiro.

Os policias continuaram as buscas pelo segundo suspeito e avistaram ele retirando uma sacola do meio de entulhos. Ele foi capturado e com ele a PM encontrou mais dez pinos de cocaína e outras duas porções da droga, dinheiro e um rádio comunicador. Ao todo foram apreendidos R$ 1.570. Os dois envolvidos foram levados para a delegacia para prestar esclarecimentos.

FOTO: Rádio Muriaé - Droga apreendida durante operação

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