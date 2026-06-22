A Polícia Militar estourou no final da tarde desta segunda-feira (22), um ponto de drogas e apreendeu grande quantidade de entorpecente durante uma operação. Até o momento, uma mulher de 23 anos foi presa.
Informações iniciais apuradas pela nossa reportagem dão conta que a ocorrência foi na Rua Maria da Assunção Horta, no Bairro Nova Era, na Zona Norte de Juiz de Fora, bem nas proximidades da 4ª Região Integrada de Segurança Pública (4ªRISP).
No local a polícia encontrou THC, o composto mais concentrado da maconha em seringas no congelador, junto a pacotes de frango. Foram apreendidos também tabletes de maconha, além de haxixe, crack, cocaína e ecstasy. A operação ainda não foi finalizada.
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Matéria em atualização.
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