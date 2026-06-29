Uma mulher foi encontrada morta dentro do próprio apartamento na noite de sábado (27), no Bairro Campo, em Barbacena. O principal suspeito do crime, o namorado da vítima, de 25 anos, foi preso horas depois em Bom Jardim de Minas.

De acordo com informações da Polícia Militar, quando os policiais chegaram ao imóvel, uma equipe do SAMU já havia constatado a morte da vítima. No apartamento, foi localizada a faca que teria sido utilizada no homicídio.

Segundo as investigações, o suspeito passou a noite no apartamento e deixou o prédio por volta das 8h15. O celular e o carro da vítima não foram encontrados no local.

Com apoio do serviço de inteligência, o veículo foi localizado estacionado próximo à residência do suspeito. Em seguida, os policiais identificaram que ele havia deixado Barbacena em direção a Juiz de Fora e iniciaram o rastreamento.

O homem foi localizado e preso quando já estava no município de Bom Jardim de Minas.

A motivação do homicídio ainda é desconhecida e será investigada pela Polícia Civil.

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