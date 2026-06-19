(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: em momento de estabilidade nas suas relações sociais, evite promessa e tenha mais cautela nos compromissos para o futuro. Interesses: quadro positivo em seu trabalho em dia de equilíbrio nos seus gastos. Vida íntima e sentimentos: procure superar antigos desencontros com íntimos.

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