(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: procure não encarar com excessivo rigor as opiniões e decisões de parente. Procure ceder no que for possível. Interesses: dia benéfico. Vida íntima e sentimentos: faça por onde conciliar opiniões conflitantes entre íntimos e valorize o diálogo como compensação para desencontros.



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