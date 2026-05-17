(21 de março a 20 de abril) - A semana: você será beneficiário de influência que aponta período voltado à comunicação, à palavra e o que é escrito. Interesses: evite os gastos por impulso ou despesa sem controle. Vida íntima e sentimentos: procure diálogo e entendimento, sem imposição de seus conceitos aos mais íntimos.
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