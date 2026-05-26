(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: a influência benéfica de pessoa amiga marcará sua lida com a família e trará quadro de acerto à rotina. Interesses: seus planos para o trabalho e projetos profissionais serão beneficiados. Dia de problema com dívidas. Vida íntima e sentimentos: mostre-se mais aberto ao diálogo.

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