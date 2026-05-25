(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: em momento de afirmação, você terá proveitosa convivência e entendimento com pessoas próximas. Habilidade. Interesses: quadro favorável para seu desempenho no trabalho em bom dia nas finanças. Vida íntima e sentimentos: hoje, os fatos irão fazê-lo centro de atenções e cuidados.

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