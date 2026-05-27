(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: a Lua em signo da Água gera indicadores pessoais benéficos para o controle de sua rotina. Interesses: no campo material esta é fase positiva na qual você terá ações valorizadas nas finanças. No trabalho, oportuno apoio. Vida íntima e sentimentos: procure a conciliação e diálogo.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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Câncer


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