(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: bom trânsito em seu signo aponta ações que serão beneficiadas com a solução de pendências. Mas, evite a influência de pessoa negativa. Interesses: quadro que revela boa condução das finanças e vantagem nas tarefas de trabalho. Intimidade: tenha cuidado com novos relacionamentos.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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Câncer


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