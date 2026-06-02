(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: bom trânsito em seu signo aponta ações que serão beneficiadas com a solução de pendências. Mas, evite a influência de pessoa negativa. Interesses: quadro que revela boa condução das finanças e vantagem nas tarefas de trabalho. Intimidade: tenha cuidado com novos relacionamentos.

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