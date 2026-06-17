(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: quadro que mostra maior empenho na relação com o público e para as atividades de grupo. Interesses: momento agitado, porém benéfico, quando você poderá ser envolvido em assunto importante do trabalho e com dinheiro. Vida íntima e sentimentos: sentimentos contidos. Forte intuição.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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astrologia | Câncer | Finanças | Horóscopo | intuição | Signo | Trabalho


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