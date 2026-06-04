(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: quadro que trará à sua rotina os efeitos de novidade envolvendo parente próximo, com boas surpresas. Interesses: você terá posição e quadro de acerto em tudo que estiver relacionado ao controle do próprio dinheiro. Vida íntima e sentimentos: realização com os gestos de carinho.

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Quinta-feira