(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: forte aspecto em seu signo gera aura que soma influências e valoriza seu senso prático e firmeza no trato dos desafios rotineiros. Interesses: mudanças que trarão dia especial no trabalho. Habilidade e diligência no trato financeiro. Vida íntima e sentimentos: emoções expostas.

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